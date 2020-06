Bromfietser en passagier gewond na aanrijding met vrachtwagen Kristof Pieters

23 juni 2020

13u49 0

Op het kruispunt van de Voorhout met de Lamstraat in Stekene is maandag een vrachtwagen met een bromfietser in aanrijding gekomen. De bromfietser en zijn passagier raakten hierbij lichtgewond. Het ongeval gebeurde om 13.13 uur.