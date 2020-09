Brandweer moet paard uit gracht redden Kristof Pieters

20 september 2020

17u56 1 Stekene De brandweer heeft zondagmiddag een reddingsactie op touw gezet om een paard uit een droogstaande gracht te halen. Hier dier zat vast in de modder en raakte op eigen kracht niet meer weg.

Het incident gebeurde in het Stropersbos in Stekene. Een jonge vrouw was met een vriendin gaan paardrijden. Eén van de dieren schrok plots en steigerde. De vrouw werd van het paard geworpen en het paard kwam in een droogstaande gracht terecht. Door de bewegingen zakte het tien jaar oude dier steeds dieper weg.

Omdat het incident zich midden in het bos voordeed, konden er geen vrachtwagens van de brandweer ter plaatse komen. Er werd daarom voor het eerst een nagelnieuw alle-terrein-voertuig ingezet om materiaal ter plaatse te brengen op de plaats van de interventie. Er waren heel wat pogingen nodig om het dier uit de gracht te krijgen. De brandweer had samen met de eigenaars ruim 2,5 uur de tijd nodig om het dier uit de modder te trekken. Even werd gevreesd voor het leven van het paard. Een dierenarts kwam ter plaatse, maar na ruim 30 minuten kon het dier op eigen krachten opstaan en wat eten en drinken. Door het goede weer trok de interventie veel bekijks van wandelaars en fietsers in het Stropersbos. De politie sloot daarom het wandelpad een tijdje af.