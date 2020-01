Brandweer kuist gelekte koelvloeistof op in woonzorgcentrum Zoetenaard Kristof Pieters

08 januari 2020

09u32 0 Stekene De Hulpverleningszone Waasland werd woensdagochtend rond 8.10 uur opgeroepen voor de opkuis van een lek van koelvloeistof in een kamer van het woonzorgcentrum Zoetenaard in Stekene.

Het lek was ontstaan aan een koelkast in een rusthuiskamer. De geur zorgde voor een prikkelend gevoel aan de ogen en de ademhaling. Het lek zou al van dinsdagavond geweest zijn. Er vielen geen gewonden. Eén personeelslid had wat last van de luchtwegen maar had geen medische zorgen nodig. De koelkast werd buiten gehaald door de brandweer waarna de kamer grondig verlucht werd. Evacuaties waren niet nodig.

Het is al het tweede incident in een woonzorgcentrum in Stekene op een week tijd. Zondag moest het medisch interventieplan afgekondigd worden na een brand op een kamer in rusthuis Vlashof.