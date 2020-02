Brandweer kan erger voorkomen bij schouwbrand aan Voorhout Kristof Pieters

29 februari 2020

16u27 0 Kemzeke De brandweerposten van Stekene, Sint-Gillis-Waas en Melsele werden zaterdagmiddag opgeroepen voor een schouwbrand in een woning aan de Voorhout in Kemzeke.

Een passant had hevige rookontwikkeling opgemerkt en verwittigde daarom de hulpdiensten. De brandweer kon voorkomen dat de woning zelf schade opliep en kon de schouwbrand al snel blussen. Er raakte ook niemand gewond. Door de interventie was wel er tijdelijk verkeershinder op Voorhout in beide richtingen.