Brandweer heeft handen vol met reinigen wegdek na olielek aan tractor Kristof Pieters

29 april 2020

13u22 3 Moerbeke-Waas/Stekene De brandweer had dinsdagvoormiddag de handen vol met het verwijderen van een lang oliespoor in heel wat straten in Stekene en Moerbeke. Over een afstand van ruim 5 kilometer had een landbouwer hydraulische olie verloren nadat er een lek was ontstaan aan een leiding aan zijn tractor.

De nietsvermoedende landbouwer had het defect pas door toen hij op zijn bestemming aankwam. Hij verwittigde wel meteen de brandweer want op sommige plaatsen lag de weg er gevaarlijk glad bij. De brandweerposten van Zelzate en Stekene hadden zo’n twee uur nodig om de rijbaan weer proper te maken. Dat gebeurde met tankwagens die een mengeling van water en detergent op het besmeurde wegdek spoten. Op de meest bevuilde stukken werden ook borstels ingezet. “De hydraulische olie drong op verschillende plaatsen diep in de poriën van het wegdek waardoor het lastig te verwijderen was”, zegt sergeant Ive Schatteman van de Brandweerzone Centrum. “Gelukkig hebben we voor dit soort vervuiling een speciaal detergent. Het nadeel is dat we dit manueel moeten mengen en met een gieter op de vervuiling moeten aanbrengen. Daarna moet er nog eens grondig geschrobd worden. Een tijdrovende en fysiek zware klus, zeker als het over een lange afstand gaat, zoals in dit geval.”