Brandweer blust schouwbrand in Poliaenstraat Kristof Pieters

18 november 2019

01u02 0

De brandweer van de post Stekene werd zondagavond rond 21.15 uur opgeroepen voor een kleine schouwbrand in een woning in de Poliaenstraat in Stekene. De brand was snel onder controle. De schade bleef dan ook beperkt.