Brandfase oranje in Oost-Vlaanderen: “Meest kwetsbare gebieden in Moerbeke en Stekene” Yannick De Spiegeleir

28 mei 2020

13u22 6 Stekene Door het droge weer is in onze provincie brandfase oranje afgekondigd. Vuur maken is verboden. De meest kwetsbare natuurgebieden van Oost-Vlaanderen liggen in het noorden, van Moerbeke-Waas tot Stekene.

“Nu code oranje geldt, kan je zeggen dat elke vorm van vuur in de natuur volkomen onverantwoord en heel gevaarlijk is”, klinkt het bij het Agentschap Natuur en Bos. Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet.

De brandtorens worden bemand op basis van de risico-evaluatie door beheerders en brandweerdiensten.

Geen open vuur maken, geen vuurwerk afsteken en geen sigaretten meer roken, luiden de voorschriften. Naast de natuurgebieden zoals het Heidebos in Moerbeke of het Stropersbos in Stekene is ook de Cuesta van het Waasland een risicogebied.