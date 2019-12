Brand richt schade aan in landbouwloods Kristof Pieters

30 december 2019

13u33 0 Stekene In de Potaardestraat in Stekene heeft het maandagochtend gebrand in een loods op een landbouwbedrijf. Omstreeks 3 uur werd de brand opgemerkt nadat er enkele knallen te horen waren.

In een technische ruimte had vermoedelijk een mestdroger vuur gevat. De opgeroepen brandweer van Stekene kon de brand vlug bedwingen waardoor de schade beperkt bleef tot de getroffen ruimte. Die ruimte liep wel zware schade op. In het dak ontstond ook een klein gat. De oorzaak van de brand ligt waarschijnlijk bij een technisch defect of een kortsluiting. Er raakte niemand gewond.