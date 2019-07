Brand in voormalig jeugdhuis De Cramme JVS/PKM

31 juli 2019

16u55 0 Stekene Er is deze middag brand ontstaan in het gebouw in de Verkenstraat, waar vroeger jeugdhuis De Cramme gevestigd was.

In het leegstaande gebouw brak woensdag rond 15 uur brand uit. Een buurtbewoner merkte de rookontwikkeling op en verwittigde de brandweer. De brand bleek afkomstig te zijn uit een bijgebouw. De brandweer was snel ter plaatse en kon verhinderen dat het vuur zich verder verspreidde. Toch was er heel wat schade.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naar verluidt houdt de politie wel rekening met brandstichting. Het leegstaande gebouw is immers ook afgesloten van het elektriciteitsnet. Op het voetpad voor het gebouw werd een aansteker gevonden.