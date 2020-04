Bij eerste vijf van België: Broederschool behaalt Europees erkend STEM-label Joris Vergauwen

28 april 2020

16u18 0 Stekene De Broederschool van Stekene is één van de vijf scholen die als eersten in België het EU STEM-schoollabel behaalden.

STEM-onderwijs van internationaal topniveau aanbieden, met die ambitie stapten vijf secundaire scholen uit Antwerpen en het Waasland een jaar geleden mee in het pilootproject IN2STEM van Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Via een coachingstraject van Voka en met de steun van 21 grote, industriële bedrijven behaalden vijf scholen zopas als eersten in België het EU STEM-schoollabel. Het gaat om vier scholen uit Antwerpen en de Broederschool uit Stekene. Wegens de coronamaatregelen namen ze hun award dinsdag via videocall officieel in ontvangst.

Zo’n 1.500 scholen uit onder meer Duitsland, Oostenrijk, Zweden en Israël behaalden al het label. Maar daar was tot voor dit project geen enkele Belgische school bij. Een grote eer voor de Broederschool in Stekene dus. “En voor een kleine landelijke school is het Europese STEM-schoollabel dan ook een opportuniteit om kennis te delen, inspiratie op te doen van STEM-scholen over heel Europa en zo onze leerlingen warm te maken voor de wetenschappelijk-technologische wereld”, aldus Martin Corveleyn van de Broederschool in Stekene.

Het doel van IN2STEM is zorgen voor een grotere instroom van kwalitatief sterke technische profielen in de industrie. “De regio Antwerpen-Waasland behoort tot de wereldtop in industrieel ondernemen. Om die positie te behouden, moeten de bedrijven voortdurend kunnen putten uit een ruime vijver van technisch toptalent. Maar daarvoor heb je in de eerste plaats STEM-onderwijs nodig van internationaal topniveau. Die garantie hadden ze onvoldoende”, legt Luc Luwel van Voka uit.

Begin 2019 ging een team van Voka op zoek naar een programma met meetbare criteria of een label waarmee scholen zich internationaal konden onderscheiden. Het Europese EU STEM-schoollabel verenigt beide eisen en kwam als meest geschikt uit de bus. “Scholen worden geëvalueerd op basis van 21 verschillende criteria. Dat gaat niet enkel over het niveau van de schoolinfrastructuur, maar bijvoorbeeld ook over de samenwerking met de industrie, de integratie van digitale leervormen en -communicatie en de professionalisering van de leerkrachten.”