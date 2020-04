Bibliotheek start donderdag met afhaalsysteem Joris Vergauwen

01 april 2020

10u33 0 Stekene De bibliotheek van Stekene start op donderdag 2 april met een afhaalsysteem. Zo wordt het mogelijk om toch materialen te ontlenen in de bib.

De bibliotheek blijft dan wel nog gesloten tot 19 april, toch kunnen inwoners van Stekene vanaf donderdag 2 april opnieuw materialen ontlenen in de bib. Daarvoor start de bibliotheek, net als in vele andere gemeenten, met een afhaalsysteem op afspraak, van maandag tot vrijdag. Materialen kunnen worden gereserveerd en afgehaald binnen een bepaald tijdslot dat wordt toegekend door de bibmedewerkers.

Materialen reserveren, kan je ten laatste om 12 uur de dag op voorhand, via 03 790 03 74, bibliotheek@stekene.be of via het online formulier. In de catalogus (stekene.bibliotheek.be) kan je terugvinden welke materialen aanwezig zijn in de bib. Kijk de beschikbaarheid na voordat je een reservatie maakt. Per lenerskaart kan je maximaal 10 materialen reserveren. Je kan ook een ‘verrassingspakket’ kiezen.

Als je voor 12 uur hebt gereserveerd, kan je de dag na je reservatie de materialen afhalen. “Bij bevestiging van de reservatie geven we een exact tijdstip door waarop de materialen kunnen worden opgehaald. Gelieve dit tijdstip te respecteren”, meldt de bib van Stekene. “Afhalen kan enkel van 10 tot 12 uur of van 14 tot 17 uur. In de onthaalruimte van de bib ligt uw stapeltje materialen klaar. Bezoekers mogen niet verder dan het onthaal. Het is niet mogelijk om in de bibliotheek materialen te zoeken of de leeszaal te gebruiken. Je kan enkel de gereserveerde materialen afhalen. Er mag slechts één gebruiker tegelijkertijd in de afhaalzone. We vragen ook om gereserveerde materialen voor andere gebruikers niet aan te raken. Terugbrengen van de materialen kan enkel via de inleverschuif aan de buitenkant van de bib.”