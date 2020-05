Bib gaat maandag weer open Joris Vergauwen

22 mei 2020

13u15 0 Stekene De bibliotheek van Stekene gaat maandag weer open. Dat gebeurt met een hele reeks maatregelen én aangepaste openingsuren.

De bibliotheek zal vanaf volgende week geopend zijn van maandag tot en met donderdag van 15 tot 18 uur en op vrijdag en zaterdag van 9 tot 12 uur. Bedoeling is echter niet dat een bezoek aan de bib, die sinds 18 maart gesloten is, een leuk uitje wordt. Er mogen maximaal vijf bezoekers tegelijkertijd binnen. Elke bezoeker wordt verplicht een winkelmandje te gebruiken. De aangeduide looplijnen moeten worden gevolgd en een bezoek mag niet langer dan 15 minuten duren. Bezoekers komen alleen naar de bib of, als dat niet lukt, met maximum één extra gezinslid. “De bibliotheek is dus uitzonderlijk geen gezellige ontmoetingsplaats”, stelt cultuurschepen Gunter Van Campenhout (GeBe). “We raden aan om een bezoek aan de bibliotheek thuis goed voor te bereiden. De titels van de gewenste materialen worden best vooraf opgezocht via de online catalogus. In de bib is immers geen catalogusscherm beschikbaar. Boeken mogen ook niet uit het rek worden genomen, behalve dan die boeken die men echt gaat lenen. Het inleveren van materialen kan ook alleen via de inleverbus. Deze strikte maatregelen zijn noodzakelijk. Hoe beter de richtlijnen nu worden opgevolgd, hoe sneller een versoepeling mogelijk zal zijn.”

Wie wil, kan ook nog steeds gebruikmaken van het afhaalsysteem van de bib. Op dinsdag en donderdag tussen 10 en 12 uur kunnen materialen worden afgehaald, als dat op voorhand werd aangevraagd.