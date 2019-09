Bewoner gewekt door brandgeur na kortsluiting aan koelkast Kristof Pieters

13 september 2019

10u42 0 Stekene Vrijdag de 13e heeft voor een gezin uit de Kwakkelstraat in Kemzeke met huisnummer 13 geen geluk gebracht. Een kortsluiting aan de koelkast deed iets na 3 uur brand ontstaan. Het echter erger kunnen zijn als één van de gezinsleden niet was wakker geworden door de brandgeur.

Toen de brandweer arriveerde, was er al een lichte rookontwikkeling vast te stellen. De hulpdiensten konden al snel de oorzaak lokaliseren: er was een kortsluiting ontstaan aan een koelkast. Gelukkig was de brandhaard nog zeer beperkt en kon de brandweer het smeulbrandje meteen blussen met een CO²-blusser. De schade bleef hierdoor beperkt. Volgens de brandweer heeft het gezin uiteindelijk nog veel geluk gehad dat een van hen tijdig wakker was geworden door een brandgeur. De woning was nog niet uitgerust met rookmelders, maar ze waren wel reeds aangeschaft om ze te bevestigen. Dat zal nu wellicht bovenaan het ‘to-do-lijstje’ komen.