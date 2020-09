Betaalautomaten van twee tankstations geforceerd Kristof Pieters

28 september 2020

15u39 2 Sint-Gillis-Waas/Stekene Dieven hebben zowel in Sint-Gillis-Waas als in Stekene geprobeerd om een betaalautomaat van een benzinestation open te breken.

Beide feiten deden zich voor in de nacht van donderdag op vrijdag. Een eerste poging om een betaalautomaat open te breken gebeurde aan een tankstation in de Sint-Niklaasstraat in Sint-Gillis-Waas. De daders lukten evenwel niet in hun opzet

Daarna trokken ze naar een tankstation aan Drieschouwen in Stekene. Ook hier slaagden ze er echter niet in om de automaat open te breken en buit te maken.