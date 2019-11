Bestuurster wordt verblind door laagstaande zon en knalt op geparkeerde bestelwagen Kristof Pieters

08 november 2019

10u17 3 Stekene Een jonge vrouw is vrijdagochtend omstreeks 8.30 uur gewond geraakt toen ze met haar Toyota Yaris in de Bormtestraat op een geparkeerde bestelwagen met aanhangwagen inreed. De vrouw was verblind door de laagstaande zon.

De bestelwagen, eigendom van een aannemer, stond op de rijbaan stil om bouwmaterialen te lossen op een bouwwerf. Door de aanrijding raakte de auto zwaar beschadigd. Ook de aanhangwagen en de camionette liepen schade op. De jonge bestuurster werd voor verzorging naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. De vrouw verklaarde dat ze de bestelwagen niet had opgemerkt door de laagstaande zon. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan op te ruimen en het verkeer om te leiden. De Bormtestraat was een tijdje in beide richtingen afgesloten wat voor wat verkeershinder zorgde in enkele straten.