Bestuurster verliest controle en belandt in gracht PKM

11 juni 2019

18u08 1

In de Stropersstraat in Stekene verloor een bestuurster maandagochtend omstreeks 6.28 uur de controle over haar stuur. De vrouw reed tegen een geparkeerd voertuig waarna zij met haar eigen wagen in de gracht terecht gekomen is. Ze werd voor verzorging overgebracht naar het AZ Nikolaas. Ook in Bosdorp gebeurde een ongeval. Hier kwam een fietser ten val. Ook die werd overgebracht naar het AZ Nikolaas.