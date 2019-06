Bestuurster belandt op dak na verjaardagsfeestje: rijverbod en geldboete Koen Baten

07 juni 2019

18u03 0 Stekene Kimberly D. uit Stekene moest zich vrijdagochtend voor de rechtbank verantwoorden voor een ongeval onder invloed van alcohol.

Op 18 november 2017 reed ze met haar voertuig tegen een geparkeerde wagen en kwam ze ook nog eens op haar dak terecht in de wagen. De vrouw blies 1,28 promille na de feiten en was onder invloed. De vrouw had enorm veel spijt van het ongeval, ze had eigenlijk ook niet de intentie om nog te rijden met het voertuig. “Er was een feestje voor de vijftigste verjaardag van haar mama. Na het feest moest ze de sleutel nog wegbrengen in een brievenbus, en toen gebeurde het ongeval op de weg weer naar huis. Het was niet haar bedoeling om nog achter het stuur te kruipen", aldus haar advocaat. Het ongeval leverde haar een geldboete op van 1.600 euro waarvan 600 euro met uitstel. Ze kreeg ook een rijverbod van 21 dagen opgelegd.