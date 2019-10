Bestuurder riskeert drie maanden cel na dodelijke botsing met fietsster Koen Baten

01 oktober 2019

13u55 0 Stekene R.D. uit Stekene heeft dinsdagochtend terechtgestaan in de politierechtbank van Dendermonde voor een ongeval waarbij een fietsster het leven liet.

Het ongeval gebeurde op 21 februari 2018 aan het kruispunt van de Stropersstraat en de Sint-Jansstraat in Stekene. De man wou rechtsaf de steenweg opdraaien en negeerde een voorrang van rechts toen het tot een aanrijding kwam met een vrouw op een elektrische fiets. Zij botste tegen de zijkant van de wagen, kwam ten val, en overleed later aan haar verwondingen in het ziekenhuis. “Ik had haar echt niet gezien", aldus D. “Ik zag een andere fietser in de verte en de auto’s, maar ik zag haar niet komen. Ik ben zeker gestopt aan de haaientanden, maar ze moet in mijn dode hoek gezeten hebben", verklaarde D.

Niet onder invloed

“Het ongeval was er een met bijzonder verstrekkende gevolgen voor de familie en de nabestaanden", aldus het Openbaar Ministerie. Het OM vroeg een celstraf van drie maanden, 4.000 euro boete en een jaar rijverbod. De bestuurder had niet gedronken of was niet onder invloed van andere middelen.

“Het ongeval is ontstaan door overmacht", zegt advocaat Jacques Heyvaert. “Hij is gestopt aan het kruispunt en dan doorgereden. De vrouw was niet zichtbaar en is dan later overleden in het ziekenhuis. Dit was absoluut niet mijn cliënt zijn intentie", klinkt het. De advocaat vroeg de vrijspraak of de opschorting van straf. Op 29 oktober zal de politierechter uitspraak doen.