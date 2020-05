Bestuurder geflitst aan 102 km/uur in bebouwde kom van Nieuwdorp Kristof Pieters

25 mei 2020

17u27 5 Waasland-Noord Van 1 tot 15 mei 2020 controleerde de politie Waasland-Noord 8629 voertuigen op hun snelheid. 633 bestuurders reden sneller dan de toegelaten snelheid. Een bestuurder reed 102 km/u in Nieuwdorp in Stekene. De toegelaten maximumsnelheid is er 50 kilometer per uur.

In de eerste helft van deze maand lag de focus van de snelheidscontroles in Stekene. Op 1 mei alleen al werd op vier locaties gecontroleerd en vlogen er in totaal 129 chauffeurs op de bon voor te snel rijden in de Stationsstraat, Bormte, Trompstraat en Breedstraat. Vooral in de zone 50 in de Trompstraat ligt het aantal overtredingen bijzonder hoog. Amper vijf dagen later werden er opnieuw 67 chauffeurs geverbaliseerd op een totaal van 588 voertuigen. In Beveren waren er in verhouding weinig snelheidsduivels. Enkel in de Lindenlaan werd er stevig gevlamd, met 37 overtredingen op een totaal van 180.

Dag/Gemeente/Straat/Snelheidsregime/Aantal gecontroleerde voertuigen/Aantal overtredingen

01/05/2020 Stekene Stationsstraat 50 km/u 259 / 21

01/05/2020 Stekene Bormte 50 km/u 265 / 48

01/05/2020 Stekene Trompstraat 50 km/u 314 / 53

01/05/2020 Stekene Breedstraat 50 km/u 39 / 7

04/05/2020 Beveren Zandstraat 50 km/u 341 / 16

04/05/2020 Beveren Kerkstraat 50 km/u 241 / 9

04/05/2020 Beveren Gentseweg 70 km/u 708 / 4

05/05/2020 Stekene Trompstraat 50 km/u 588 / 67

05/05/2020 Stekene Brugse Heirweg 50 km/u 331 / 62

05/05/2020 Stekene Molenbergstraat 50 km/u 199 / 18

07/05/2020 Beveren Lindenlaan 50 km/u 180 / 37

07/05/2020 Beveren Perstraat 50 km/u 91 / 0

07/05/2020 Beveren Kruibekesteenweg 50 km/u 235 / 2

09/05/2020 Beveren Provinciale Baan 50 km/u 354 / 38

09/05/2020 Beveren Gentseweg 50 km/u 543 / 12

09/05/2020 Beveren Zandstraat 50 km/u 360 / 17

10/05/2020 Stekene Stationsstraat 50 km/u 125 / 11

10/05/2020 Stekene Nieuwdorp 50 km/u 84 / 15

10/05/2020 Stekene Trompstraat 50 km/u 478 / 69

12/05/2020 Beveren Grote Baan 50 km/u 644 /11

12/05/2020 Beveren Glazenleeuwstraat 50 km/u 98 / 0

12/05/2020 Beveren Kreek 70 km/u 274 / 11

12/05/2020 Beveren Kreek 50 km/u 488 / 12

15/05/2020 Sint-Gillis-Waas Zandstraat 50 km/u 890 / 42

15/05/2020 Sint-Gillis-Waas Beekstraat 50 km/u 317 / 21

15/05/2020 Sint-Gillis-Waas Baarstraat 50 km/u 183 / 30