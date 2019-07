Bestuurder gaat over de kop en slaat gewond op de vlucht Kristof Pieters

08 juli 2019

Een wagen is zondagavond om 20.35 uur over de kop gegaan aan de Westakker. De bestuurder raakte hierbij zwaargewond maar slaagde er nog wel in vluchtmisdrijf te plegen. Getuigen zagen hoe de bestuurder uit het wrak klauterde en wegliep.