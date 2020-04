Bedroevend: natuurgebied Het Steenlaag populairder dan ooit, maar niet iedere bezoeker is even proper Joris Vergauwen

08 april 2020

12u08 0 Stekene Er komt de laatste weken veel meer volk in natuurgebied Het Steengelaag in Stekene, maar niet iedereen doet dat met respect voor de natuur. De vrijwilligers krijgen er af te rekenen met zwerfvuil, zelfs met gedumpte handschoenen en mondmaskers, net als vandalisme. De conservator van Het Steengelaag doet een oproep om de regels te respecteren.

Natuurgebied Het Steengelaag wordt al vele jaren onderhouden door vrijwilligers van Natuurpunt Waasland. “We houden in deze coronatijden onze natuurgebieden bewust open. Al is het wel bedroevend hoe sommige bezoekers hun waardering uitdrukken voor dit vrijwilligerswerk”, stelt conservator Marc Bogaerts van Het Steengelaag.

“We komen veel meer zwerfvuil tegen, niet alleen blikjes en flessen, maar zelfs handschoenen, mondmaskers en papieren zakdoekjes. En het is niet omdat de containerparken gesloten zijn, dat men zijn afval hier mag komen dumpen. Dit is niet leuk, in eerste instantie voor de vele wandelaars, maar ook voor onze vrijwilligers die dit alles mogen opruimen. En wat erger is, we worden ook geconfronteerd met vormen van vandalisme.”

De conservator doet een warme oproep naar de bevolking. “Het is positief dat vele mensen dit prachtig stukje natuur, vlakbij de dorpskern van Stekene, ontdekken. We vragen evenwel om de natuur te respecteren. Laat geen afval achter, hou de hond aan de leiband en pluk geen bloemen. En hou natuurlijk voldoende afstand als je andere wandelaars tegen komt. Zie je dingen die niet kunnen, informeer de politie.”