Bar Coco laat iedereen meegenieten van paradijselijke tuin Kristof Pieters

13 juni 2019

10u08 4 Stekene Tot vorig jaar was de paradijselijke tuin van een statig herenhuis in de Dorpsstraat één van de best bewaarde geheimen van Stekene. Met de komst van Bar Coco kwam daar verandering in. Deze zomer slaan een aantal plaatselijke zelfstandigen opnieuw de handen in elkaar voor één de mooiste zomerbars uit de regio.

Het initiatief voor Bar Coco komt van Kris Buckinx die een eigen communicatiebureau uitbaat in het fraaie historische pand. Omdat er een overschot aan ruimte was en om de huurprijs te delen zocht en vond hij een aantal coworkers. Space Coco inspireerde Kris om hetzelfde concept toe te passen met de paradijselijke tuin. “De tuin is een pareltje”, vindt hij zelf. “Het was alleen doodjammer dat bijna niemand ervan kon genieten. De coworkers namen in de zomer wel eens plaats voor wat verkoeling onder één van de vele bomen maar ik zag veel meer potentieel.”

Het idee voor een zomerbar was geboren. “De eerste editie was vorig jaar meteen een enorm succes”, vertelt Kris. “We kregen dan ook veel vraag naar een vervolg. De samenwerking met de uitbater was echter stopgezet omwille van meningsverschillen. Ik heb even getwijfeld om het zelf uit te baten maar ik heb toch maar wijselijk besloten om dit over te laten aan experten. Ik ben immers geen horecamens. Met De Feestarchitect uit Destelbergen hebben we de ideale partner gevonden. Voor de aanleg en aankleding van onze zomerbar is opnieuw samengewerkt met een aantal zelfstandigen en net als vorig jaar zullen er opnieuw streekproducten te krijgen zijn.”

Nadruk op sharing en fingerfood

Er zijn ook enkele nieuwigheden. “Voor het geval het weer zou tegenzitten, hebben we nu een tweede binnentoog. Bezoekers moeten ook niet meer naar buiten gaan om een hapje eten te bestellen. Nog meer dan vroeger ligt de nadruk nu op sharing en fingerfood.”

Bij de inrichting is gekozen voor opvallend grote tafels. “We moedigen mensen hiermee aan om samen te zitten. De coworkers gebruiken de zomerbar trouwens ook om klanten uit te nodigen of om te netwerken. We hopen uiteraard op een even mooie zomer als vorig jaar want dé troef van de zomerbar is uiteraard de tuin.”

Intussen droomt Kris al luidop over een wintereditie van Bar Coco. “Maar dat is nog toekomstmuziek. Het succes van vorig jaar zorgde alleszins voor heel wat mond-aan-mondreclame. We gaan de bar ook in zijn geheel verhuren voor privéfeesten, recepties of evenementen.”

De bar een permanent karakter geven, is voor Kris echter geen optie. “Het moet een pop-upbar blijven waar mensen elk jaar naar uitkijken.”

Bar Coco opent op vrijdag 14 juni de deuren en is op donderdag en vrijdag open van 17 uur tot middernacht, zaterdag van 15 uur en zondag vanaf 12 uur tot middernacht. Op donderdag zal er geregeld ook een afterwork-party georganiseerd worden en op zondag worden brunches gepland. Meer info is te vinden op https://www.cocostekene.be/bar-coco/