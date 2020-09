Avanti Stekene niet verder dan gelijkspel tegen Jong Lede: “Jammer van domme uitsluiting” Renzo Van Moortel

24 september 2020

14u18 2 Stekene Een weinig sexy brilscore na negen maanden zonder competitievoetbal. Met drie debutanten in de basis geraakte Avanti Stekene op eigen veld niet voorbij Jong Lede. Wel een gemiste kans, geen drama: “Eerste speeldag niet verliezen, is al mooi meegenomen.”

Daar sta je dan als ‘serieuze’ journalist.



Toeter je al weken dat Avanti Stekene amper is veranderd, begint coach Rieno Van Oost aan de competitie met drie debutanten in de basis.



Michiel Klippelaar sukkelt met zijn lies en Bram Mennes zat ziekjes op de bank. Nieuwkomers Dani Spittael - die twee keer geel zou pakken - en Senne van Severen verschenen daardoor aan de aftrap. Op de linkerkant maakte Nathan Volckerick zijn officieel debuut bij de Stekenaars. “In het begin moest ik nog wat zoeken, maar ik kan terugkijken op een degelijke prestatie”, klinkt Volckerick tevreden. “Ik voelde dat ik in het systeem van Avanti paste.”

Volckerick heeft dan ook het profiel waar Rieno Van Oost van houdt bij zijn flankaanvallers: pijlsnel, met diepgang. Type Daniel Mombers, zeg maar.

Net daarom is Volckerick naar verluidt de enige nieuwkomer die nu al zeker is van een basisplaats - Klippelaar en Mennes blijven op hun positie in principe eerste keuze. “De andere aanwinsten zijn vooral jonkies, terwijl ik op dit niveau mijn strepen al verdiende. Plus: onze coach kent me al lang, we stonden in het verleden vaak tegenover elkaar, en ik speelde een sterke voorbereiding. Als ik dit niveau volhoud, verwacht ik een plaats bij de eerste elf”, vertelt de debutant zelfbewust.

Gemiste kans

Al kon ook Volckerick de Stekenaars woensdagavond niet over de streep trekken. Lede en Avanti schaakten elk een puntje bij elkaar. Scoren lukte niet. “In de eerste helft creëerden we enkele halve kansjes, zonder echt gevaarlijk te zijn. Na de pauze vond ik Lede dan weer dominanter, met een paar kleine mogelijkheden. Zeker naar het einde toe verwaterde de wedstrijd. Weinig kwaliteit en veel afval aan weerskanten.”

“Een gelijkspel is een terecht resultaat, maar het is wel jammer dat we een domme uitsluiting pakten op het moment dat we compleet de bovenhand aan het nemen waren.”

Alles bij elkaar dan toch een gemiste kans voor de Stekenaars. “Met hun bekerwedstrijd op Patro Maasmechelen in het achterhoofd hadden we meer verwacht, zeker op ons kunstgras”, gaf Volckerick toe.

Niet op de lappen

“We hadden liever gewonnen, maar op de eerste speeldag niet verliezen is eveneens mooi meegenomen. Zo sluipt er geen negatieve flow de groep in.”

Sowieso kan Avanti niet lang bij deze wedstrijd stilstaan, zaterdagavond trekt het al naar Hamme.

De Stekenaars hebben amper drie dagen tijd om de kopjes leeg te maken en de motor bij te tanken. Wat de fysieke inslag daarvan wordt, is koffiedik kijken. “Geen idee of dat in de benen zal kruipen.”

Rieno Van Oost plande donderdagavond alleszins een uitlooptraining. Volckerick rekent op gezond verstand: “In zo’n omstandigheden moeten we onszelf verzorgen en vrijdagavond niet op de lappen gaan.”

Want, zo besluit Volckerick: “We willen daar absoluut iets meepikken.”