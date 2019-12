Exclusief voor abonnees Avanti Stekene geraakt niet voorbij Torhout Renzo Van Moortel

22 december 2019

22u35 0

Pittig potje in de Heistraat. Avanti Stekene gooide haar voorsprong te grabbel. Twee tegentreffers op nog geen vijf minuten tijd. Torhout won verdiend, Avanti duikt met een wrang gevoel de winterstop in en kan geen extra afstand nemen van de degradatiezone. Het blijft twaalfde in de stand.

