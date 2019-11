Auto over de kop in Hellestraat, bestuurster gewond Kristof Pieters

12 november 2019

In de Hellestraat in Stekene is een auto zaterdagochtend over de kop gegaan. De bestuurster verloor rond 1.30 uur de controle over haar voertuig en botste tegen een geparkeerde wagen. De auto kwam vervolgens op zijn dak terecht. De bestuurster werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis.