Auto knalt tegen rijdende vrachtwagen op E34: twee gewonden Kristof Pieters

08 januari 2020

15u30 14 Stekene Op de E34 in Stekene zijn woensdagmiddag twee gewonden gevallen bij een zwaar ongeval. Een auto reed achteraan in op een rijdende vrachtwagen. Er vielen twee gewonden.

De klap was bijzonder zwaar. De bestuurder heeft vermoedelijk een inschattingsfout gemaakt want er was op dat moment geen file. Bij het ongeval vielen twee gewonden. De passagier had geluk dat hij op de achterbank zat want vooraan was de zwaarste impact langs de passagierszijde. Hij kwam er vanaf met lichte verwondingen. De bestuurder liep iets zwaardere verwondingen op maar ook hij kwam er al bij al nog goed vanaf.

Door het ongeval was de E34 richting Zelzate geruime tijd geblokkeerd waardoor er een file stond vanaf de afrit Vrasene. De brandweer kwam ter plaatse voor de opkuis van de rijbaan. Door het ongeval was er namelijk heel wat olie op de weg terechtgekomen.