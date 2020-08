Auto gestolen van oprit in Breedstraat Kristof Pieters

10 augustus 2020

In de Breedstraat in Stekene werd zaterdag een voertuig van een oprit gestolen. Op welke wijze dit gebeurde is niet gekend. De auto was alleszins slotvast achtergelaten. Van de wagen en de daders ontbreekt voorlopig nog elk spoor.