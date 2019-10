Auto crasht in gracht naast E34 na slippartij in zware regenbui Kristof Pieters

14 oktober 2019

09u45 0 Stekene Op de E34 in Stekene deed zich zondagavond een zwaar verkeersongeval voor in de richting van Antwerpen. Een Dacia Logan met Nederlandse nummerplaat begon in een hevige regenbui te slippen. De auto tolde volgens getuigen meerdere keren rond en crashte vervolgens hard in de berm.

De wagen sloeg daarbij over kop en belandde op zijn dak in de gracht. In de wagen zaten vier jonge Roemenen. Als bij wonder konden ze allen op eigen kracht het voertuig verlaten. Eén van hen raakte wel gewond en werd naar het ziekenhuis van Sint-Niklaas overgebracht. De andere drie bleven ongedeerd.

De bestuurder verklaarde dat hij de wagen plots niet meer onder controle had nadat hij verrast werd door plassen op de weg. De auto, die gehuurd was bij een leasingfirma in Rotterdam, werd getakeld en was rijp voor de schroothoop. Het verkeer ondervond een tijdlang hinder door het ongeval.