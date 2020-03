Audities voor spektakel ‘Kemzeke 1900': “Terug naar het dorp van rond de vorige eeuwwisseling" Joris Vergauwen

09 maart 2020

17u01 0 Stekene Op zaterdag 14 maart organiseert volkskunstgroep Reintje Vos audities voor het ‘living history’-spektakel ‘Kemzeke 1900', dat plaatsvindt op 30 augustus.

Volkskunstgroep Reintje Vos viert deze zomer de vijftigste verjaardag. En het wordt een bijzondere zomer. Eerst gaat de groep naar Brazilië. Eind augustus volgt dan het hoogtepunt van het feestjaar. Dan organiseert de groep, samen met verscheidene andere verenigingen, het ‘living history’-spektakel ‘Kemzeke 1900' in het centrum van Kemzeke. Komende zaterdag 14 maart organiseren ze audities voor acteurs en figuranten die willen meedoen met dit evenement.

“Sfeer van 1900"

“Met dit spektakel keren de toeschouwers terug in de tijd en beleven ze het dagelijkse leven in Kemzeke zoals het was rond de vorige eeuwwisseling. Ze volgen de hoofdpersonages doorheen verschillende volkse taferelen. Kom mee spelen op de speelplaats van de school van toen, ga mee naar de kroeg en luister daarna naar de preek van de pastoor. De toeschouwers leggen een parcours af en komen zo terecht in een klaslokaal, in de kapel, in een café en langs andere leuke plekjes. Langsheen het parcours willen we de sfeer van 1900 zo authentiek mogelijk weergeven”, vertelt Els De Vriendt van Reintje Vos.

Voor de organisatie doet de groep een beroep op verenigingen uit Kemzeke en Stekene. Regisseur wordt Stefan Van Guyse, die eerder al ‘Het mysterie van Kemzeke’ regisseerde en actief is bij Jeugdtheater Ondersteboven.

Audities

“Om al de scènes en straattaferelen mogelijk te maken, gaan we op zoek naar enthousiaste acteurs en figuranten. We hebben mensen van alle leeftijden nodig. Er is plaats voor jong en oud om mee te doen.” Daarnaast is de groep ook op zoek naar kledij, attributen, meubels of andere decorstukken die de tijd van 1900 helpen ensceneren.

Deze audities vinden zaterdag plaats in het lokaal van de groep, ’t Vossenhol in de Sint-Jansteenstraat 12 in Kemzeke. Wie wil deelnemen, kan een mail sturen naar kemzeke1900@gmail.com. Je krijgt dan het uur door waarop je verwacht wordt.

Info: www.reintjevos.be, Facebook: Kemzeke 1900