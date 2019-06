ARTificium brengt Kunst op het Perron Kristof Pieters

27 juni 2019

18u59 0 Stekene Voor de 8ste maal organiseert kunstvereniging ARTificium haar evenement ‘Kunst op het Perron’ in OC De Statie. Twee dagen lang tonen de deelnemers een staaltje van hun kunnen.

De deuren staan open op zaterdag 29 en zondag 30 juni. Zaterdag is er een tentoonstelling door de regelmatige deelnemers aan het vrij atelier. Zaterdagavond geeft Guido De Breuck een optreden. Zondag is er een kunst- & ambachtenmarkt en demonstreren de deelnemende kunstenaars hun discipline buiten op het perron van OC De Statie. Op het podium binnen is er vanaf 14 uur live muziek en dans. De toegang is gratis.