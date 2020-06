Anytime Fitness opnieuw klaar om Wase spieren te kweken: “Alleen thuis trainen, dan is de motivatie al snel zoek” Kristof Pieters

03 juni 2020

19u12 34 Stekene/Sint-Gillis-Waas Een grote zucht van opluchting vandaag bij Henk Sariman, zaakvoerder van twee filialen van de fitnessketen Anytime in Stekene en Sint-Gillis-Waas. Zijn beide zaken mogen op 8 juni de deuren heropenen. “We waren intussen al gestart met outdoorfitness, maar we konden natuurlijk niet elk toestel buiten plaatsen en onze leden staan te popelen om hun sport terug te beoefenen.”

Anytime opende precies drie jaar geleden de deuren in Stekene. De fitnessclub haalde het nieuws omdat het de eerste zaak was die 24 op 24 uur en 7 dagen op 7 open was. “Onze belofte om nooit te sluiten moest jammer genoeg plots verbroken worden door het coronavirus”, zegt Henk Sariman. “Op 13 maart moest toch het licht uit. We hebben eerst nog wat afgewacht, maar in mei begon het toch wel te kriebelen om terug te openen. Ook bij de leden. Je kan natuurlijk ook thuis fitnessoefeningen doen, maar zonder enige begeleiding is de motivatie al snel zoek. We hebben gelukkig van het college toestemming gekregen om outdoorfitness te organiseren in Stekene. Aan de Voorhout hebben we zo’n 1.000 vierkante meter parking en daar hebben we een open tentconstructie gezet. Dat was meteen een schot in de roos. We zijn op 22 mei gestart met de outdoorfitness, al zijn we zeker opgelucht dat we ook binnen terug van start kunnen gaan. We konden immers niet alle toestellen op de parking zetten en bovendien voorspellen ze nu minder mooi weer.”

Aan de klanten wordt gevraagd om in sportkledij te komen want de kleedkamers blijven gesloten net als de douches. Er is aan de ingang ook een zuil met ontsmettingsgel waar men eerst de handen moet desinfecteren Henk Sariman

Henk moet nog even afwachten wat het protocol precies zal inhouden maar hij stelde in afwachting daarvan zelf al een draaiboek samen. “Onze medewerkers zullen elk uur alle toestellen ontsmetten. Aan de klanten wordt gevraagd om in sportkledij te komen, want de kleedkamers blijven gesloten net als de douches. Er is aan de ingang ook een zuil met ontsmettingsgel waar men eerst de handen moet desinfecteren. We vragen aan de klanten ook een kleine inspanning om zelf ook bij elk toestel steeds het zitvlak en de handvaten te ontsmetten.”

Mogelijk blijft de outdoorfitness al dan niet tijdelijk wel bestaan. “We weten namelijk nog niet zeker hoe het nu zit met de groepslessen”, legt Henk uit. “Bovendien willen we dat ook de klanten zelf zich veilig voelen. Als ze liever buiten trainen, kan dit ook. Ook nieuw is dat men op voorhand zal moeten reserveren. We verwachten niet dat dit problemen zal geven want we hebben hier in Stekene 800 m2. In principe zouden hier dus 80 mensen gelijktijdig mogen sporten. Uit ervaring weten we dat er gemiddeld 20 tot 40 mensen tegelijk aanwezig zijn.”

Of de fitnesszaak dag en nacht open kan blijven, is ook nog een vraagteken. “Als de overheid continu toezicht vraagt, zullen we tijdelijk de uren moeten bijstellen”, geeft Henk toe. “Het zijn vooral mensen uit de zorg en de haven die na 22 uur langskomen. 80% van de klanten komt overdag. We zien de heropening dus hoopvol tegemoet. Zelfs met restricties kan er opnieuw aan fitness worden gedaan en dat is nu de belangrijkste boodschap.”