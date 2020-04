Alle politieke partijen richten samen Coronafonds Stekene op, mandatarissen staan zitpenning af Joris Vergauwen

22 april 2020

14u54 0 Stekene De vier politieke partijen in de Stekense gemeenteraad richten samen het Coronafonds Stekene op. Alle mandatarissen staan een zitpenning af, wat al 5.000 euro zal opleveren. Een deel gaat naar vzw De Olijf, die in Stekene kwetsbare gezinnen helpt met voedselondersteuning.

De politieke partijen Gemeentebelangen, Groen, Vlaams Belang en CD&V scharen zich unaniem achter het initiatief om inwoners te steunen die het door deze coronacrisis financieel moeilijker hebben gekregen. Alle mandatarissen van de gemeenteraad, het bijzonder comité, de raad van bestuur van Zorg Stekene, Woonanker Waas en de Waasse Landmaatschappij staan persoonlijk hun zitpenning af. Dat moet in totaal zo’n 5.000 euro opleveren. Dat geld gaat naar het Coronafonds Stekene, dat wordt beheerd door de vier partijvoorzitters.

Uit dat fonds wordt al meteen een eerste schijf van 2.500 euro toegekend aan een plaatselijk goed doel. Dat is vzw De Olijf, die zich wekelijks inzet voor kansengroepen via voedselondersteuning en ontmoetingsmomenten. Die welzijnsorganisatie merkt immers een toename van het aantal gezinnen dat voedsel nodig heeft.

Ideeën?

Wie ideeën voor verdere fondsenwerving of een vraag ter ondersteuning heeft, kan bij de vier partijvoorzitters terecht. “De steun van het fonds richt zich op verenigingen die actief zijn in socio-economische middens. Het fonds is niet bedoeld voor individuele steunaanvragen, die lopen via het OCMW. Dit initiatief is zeker niet de volledige oplossing, maar we zetten ons in onder het motto ‘alle initiatieven helpen’”, klinkt het eensgezind bij de lokale partijvoorzitters Bernard Van Hullebus (Gemeentebelangen), Luc De Cleir (Groen), Koen De Cock (Vlaams Belang) en Johan Symoens (CD&V).