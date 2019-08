Aircobedrijf adverteert op gevel stripteasebar: ‘Bij V-Clima gaat het er iets minder heet aan toe’ Kristof Pieters

22 augustus 2019

16u40 1 Stekene De gevel van nachtclub en stripteasebar Castel in Stekene lijkt een gegeerde stek te worden voor reclamejongens. Enkele – weliswaar onbedoeld – grappige woordspelingen op vorige affiches inspireerden nu ook een lokaal bedrijf tot een ludiek reclamepaneel.

V-Clima is gespecialiseerd in koeltechniek en airconditioning en is al jaren gevestigd in Stekene. Sinds woensdag weten passanten op de provinciale baan tussen Hulst en Sint-Niklaas dat het er bij V-Clima het ‘iets minder heet aan toegaat dat bij nachtclub Castel’.

De gevel van de nachtclub kwam eerder dit jaar al in het nieuws met een affiche van de Hogeschool Gent. Die riep voor haar nieuwe academiejaar jongeren op om ‘de wereld het beste van jezelf te geven’. Iets wat de dames van Castel natuurlijk ook doen. Het was niet de eerste keer dat het reclamepaneel aan de gevel van de stripteasebar voor hilariteit zorgde. Drie jaar eerder adverteerde P-magazine er met de campagne ‘Eén keer per maand is genoeg’. Deze boodschap was uiteraard niet bedoeld voor de bezoekers van de nachtclub maar moest aankondigen dat het magazine een maandblad was geworden.

Bij V-Clima is het dit keer geen onbedoeld grappige woordspeling. “Het gaat inderdaad om een ludieke advertentie die we speciaal hebben laten maken voor deze locatie”, lacht zaakvoerder Lennert Verheggen. “Je kan er niet omheen dat dit reclamepaneel aan de gevel van een stripteasebar net iets meer in het oog springt dan andere reclameborden. Daarom hebben we deze specifieke gevel uitgekozen voor deze stunt. We hadden het eigenlijk gepland tijdens de voorbije hittegolf maar toen was het vrij hectisch en stond de telefoon roodgloeiend. Maar de weergoden zijn ons goed gezind. Dit weekend worden opnieuw temperaturen van rond de 30°C voorspeld, een geknipt moment dus om onze airco aan iedereen aan te bevelen!”

Het tarief om te kunnen adverteren op de leukste gevel van Vlaanderen? Voor zo’n 1.000 euro per maand kan het al.