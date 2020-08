Actiecomité Windstil verzamelt opnieuw bezwaren tegen windmolenpark Kristof Pieters

16 augustus 2020

17u38 5 Stekene/Moerbeke-Waas Windstil Stekene is een nieuwe Windstil Stekene is een nieuwe campagne bezig om bezwaren in te zamelen tegen de bouw van een windmolenpark op de grens van Stekene en Moerbeke-Waas. Fortech-Wase Wind en Engie hadden een wijzigingsverzoek ingediend waardoor er een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd wordt.

“Normaal gezien hadden we een zitdag willen organiseren maar door het coronavirus was dat dit keer onmogelijk”, zegt woordvoerster Marijke Meuleman. Fortech-Wase Wind en Engie Electrabel willen in het bosrijk en landelijk gebied langsheen de E34 zes windturbines met een tiphoogte van 180 meter plaatsen. Hun vergunningsaanvraag werd goedgekeurd door de Vlaamse regering, maar Windstil Stekene was hier tegen in beroep gegaan. Op 1 oktober 2019 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de beslissing integraal vernietigd. “De raad kan zelf niet beslissen om de vergunning toe te kennen of te weigeren. Het kan het dossier enkel terugsturen naar de minister”, zegt Meuleman. De minister moet dus een nieuwe beslissing nemen. Fortech en Engie Electrabel hebben daarom een wijzigingsverzoek ingediend, waardoor er een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd wordt. Dit onderzoek loopt nog tot en met 18 augustus.

Doordat de Vlaamse regering de eerste aanvraag goedkeurde, worden andere projectontwikkelaars volgens het actiecomité aangemoedigd om in hetzelfde gebied alsmaar meer windturbines op te trekken. “Zo heeft Storm 30 eind augustus 2019 een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een zevende windturbine, deze keer met een tiphoogte van 200 meter. De aanvraag van Storm werd geweigerd door de Bestendige Deputatie maar Storm 30 is in beroep gegaan bij de Vlaamse regering. Deze heeft tot 7 oktober 2020 de tijd om een nieuwe beslissing te nemen. Andere projectontwikkelaars zijn nu aan het onderzoeken of een windturbinepark of een windturbinepark aan de andere kant van de E34 mogelijk is.”

Het actiecomité zegt niet gekant te zijn tegen windturbines maar wel met de inplanting nabij een erkend natuurreservaat en op 350 meter van woningen. “Om de bouw van één van deze windturbines mogelijk te maken moet er 1600 m² bos sneuvelen. De grote oppervlakte aan verharding en de sokkels van deze windturbine zullen een enorme impact hebben op de biologisch waardevolle vegetatie in het bos.”

Meer info: https://windstilstekene-be