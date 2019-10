2de editie van 11Trail Kemzeke met Dalilla Hermans en Dirk Bracke Kristof Pieters

31 oktober 2019

10u14 2 Kemzeke Op zondag 10 november vindt in Kemzeke de tweede editie van de 11Trail plaats. Dit is een feestelijk loop- en wandelevenement langs en ook doorheen verschillende gebouwen zoals de kerk, het chirolokaal, GBS Reynaerdijn, basisschool De 7-sprong, voetbal SK Kemzeke, Bussen Weyn en Drankenhandel Van Remoortel.

Op verschillende locaties is ook animatie voorzien om de deelnemers te ondersteunen. Dit gaat van livemuziek en DJ’s tot vendelzwaaiers en zelfs een heus draaiorgel. Deze nieuwe editie wordt gesteund door Dalilla Hermans (opiniemaker, schrijfster) en Dirk Bracke (plaatselijk jeugdschrijver) die het peter- en meterschap op zich nemen. In het motivatiefilmpje spoort Drik Bracke iedereen aan om een paar oude loopschoenen buiten te hangen. “We hopen dat dit voorbeeld gevolgd wordt en Kemzeke de komende dagen volhangt met oude schoenen. Een ludieke manier om de aandacht op ons event te vestigen”, klinkt het bij de organisatie.

Nog nieuw aan deze editie is dat er werd bewust gekozen werd voor een korter parcours van ongeveer 4 km. “Dit maakt het toegankelijk voor een ruim publiek terwijl geoefende lopers worden uitgenodigd om meerdere rondjes te draaien. Met de kortere lus moet minder afstand overbrugd worden tussen de verschillende hotspots en kunnen we een grotere verkeersvrije zone aanbieden.”

De 11Trail is één van de acties die in het kader van het solidariteitsweekend georganiseerd worden in Stekene. Zo kunnen de deelnemers die wensen aansluiten bij het solidariteitsontbijt of de tweedehands boekenmarkt bezoeken. Info en inschrijvingen: http://www.11trail.be