151 km/u waar 70 is toegelaten: politie controleerde in juli 11.504 voertuigen op snelheid Joris Vergauwen

03 augustus 2020

14u12 0 Stekene De politie van de zone Waasland-Noord controleerde in juli precies 11.504 voertuigen op snelheid.

De snelheidscontroles vonden plaats in een twintigtal straten in Beveren, Stekene en Sint-Gillis-Waas, van 1 tot 31 juli. In totaal 11.504 voertuigen werden daarbij gecontroleerd. 846 bestuurders hielden zich niet aan de toegelaten snelheid. Eén bestuurder reed zelfs 151 km/u in de Reinakkerweg in Stekene, waar een maximumsnelheid geldt van 70 km/u.