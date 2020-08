“Zijn pesterijen en vernielingen kotsbeu”: wijkbewoners Varenstraat vragen strenger optreden van politie Joris Vergauwen

05 augustus 2020

15u01 0 Stekene Bewoners van de wijk in de Varenstraat in Stekene zijn het herhaaldelijke vandalisme in hun buurt meer dan beu.

Het voorbije weekend werd het bord dat het privaat terrein in de wijk aanduidt opnieuw vernield. Volgens enkele bewoners gebeuren er regelmatig vernielingen. “Dat vandalisme en die pesterijen, het stopt niet. En dat is al jaren zo. Met stenen en zand gooien naar de huizen, dikke stokken en ijzeren staven aan de garages leggen, borden vernielen: we zijn het echt kotsbeu. Dit moet stoppen”, klinkt het.

De politie is al vaker na klachten naar de wijk getrokken, maar tot nu toe is niemand op heterdaad betrapt. Burgemeester Stany De Rechter (GeBe) roept de bewoners op om telkens de politie te blijven verwittigen als er iets gebeurt. “Het is niet de bedoeling dat mensen zich onveilig voelen. Als er iets gebeurt, moeten de bewoners dat meteen melden. Het is ook een taak van de wijkagent om hier op toe te zien.”

De problemen spelen zich vooral af op het terrein van WoonAnker Waas, dat over een aantal sociale woningen beschikt in de Varenstraat. “We hebben inderdaad borden gezet aan de garages om het privaat terrein aan te duiden, omdat daar in het verleden al één en ander is gebeurd. Er was vandalisme en er waren problemen aan de garages. Als er zich opnieuw problemen voordoen, stellen we de bewoners van onze woningen voor om met ons contact op te nemen, om dat verder te bespreken”, klinkt het bij Woonanker Waas.