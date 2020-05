“We willen in Stekene geen extra weekendverblijven”: Groen roept op om bezwaar in te dienen tegen komst vakantiepark Lunterberg Joris Vergauwen

27 mei 2020

11u04 0 Stekene Nog tot volgende week dinsdag 2 juni loopt het openbaar onderzoek over de vergunningsaanvraag voor een vakantiepark aan de Lunterbergstraat in Stekene. Groen hoopt dat zoveel mogelijk mensen bezwaar indienen. “Het wilde verkavelen op ons grondgebied moet ophouden.”

Sea-Coast Invest uit Nieuwpoort heeft een aanvraag ingediend voor de oprichting van een vakantiepark met 118 vakantiewoningen aan de Lunterbergstraat in Stekene. Het openbaar onderzoek loopt tot 2 juni.

Het schepencollege neemt na dat openbaar onderzoek een standpunt in over de aanvraag. Oppositiepartij Groen vindt dat alleen een weigering mogelijk is. “Stekene is met voorsprong de absolute maar trieste koploper in Vlaanderen wat betreft een ontspoord weekendhuizenbeleid. Als er nog weekendhuizen bij moeten komen, dan elders in Vlaanderen, maar geen enkel meer in Stekene. Onze gemeente is meer dan verzadigd, onze open ruimte zit in de alarmfase”, stelt Groen-raadslid Carl Ivens.

“Verzadigd”

“Stekene heeft met een aantal van 900 à 1.200 meer dan genoeg weekendverblijven op het grondgebied. De decennialange malaise en structurele wanbeslissingen rond deze weekendverblijven raken maar niet opgelost. Alle goedbedoelde pogingen stranden in de rechtbank. Bovendien betalen alle Stekenaren al decennia lang mee aan de vaak dure openbare voorzieningen voor weekendbewoners. Wij vinden dat er geen andere mogelijkheid is om deze aanvraag zonder aarzelen naar de prullenbak te verwijzen. Niemand zit te wachten op nog eens een ganse wijk met weekendverblijven. Het gebied rond de Lunterbergstraat is met campings en al aanwezige weekendverblijven meer dan verzadigd. We zijn het beu en willen dat het wilde verkavelen op ons grondgebied ophoudt.”

Inwoners die bezwaren willen formuleren tegen de komst van het vakantiepark kunnen dat tot 2 juni. De plannen zijn in te kijken via www.omgevingsloket.be en in het gemeentehuis, op afspraak via bouwenenwonen@stekene.be.