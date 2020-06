“We mikken op oktober om te openen”: Antwerpse horeca-ondernemer zet schouders onder Het Zomerhuis Joris Vergauwen

02 juni 2020

19u54 0 Stekene Tegen oktober moet het nieuwe Park Zomerhuis in Stekene klaar zijn. De Antwerpse horeca-ondernemer Serge De Groof krijgt de uitbating van de brasserie in concessie voor achttien jaar.

De aanleg van het Park Zomerhuis in Stekene zit in de eindfase. Tegen het najaar moet alles er afgewerkt zijn en zal ook de brasserie de deuren openen. Intussen is de uitbater al aangesteld door de gemeente. Horeca-ondernemer Serge De Groof heeft de concessie binnengehaald. Hij was de enige die inschreef. Hij mikt op oktober om de deuren van de brasserie te openen.

Dat wordt niet zomaar een brasserie. Het horecagebouw beschikt over een grote ruimte binnen van 228 m², een polyvalente ruimte en als grote troef het buitenterras van 266 m². In de concessie zit ook een conciërgewoning op de eerste verdieping. Voor het terras van de brasserie komt een grote waterspeelplek met fonteinen, in de plaats van het vroegere zwembad. Het hele Park Zomerhuis is drie hectare groot.

“Meteen enthousiast”

Voor de Antwerpse horeca-ondernemer Serge De Groof klonk het meteen als muziek in de oren. Hij baat in het Antwerpse al enkele brasserieën met familiaal karakter uit, zoals de Melkerij in het Nachtegalenpark sinds 1997, Hof ter Linden in Edegem en de Riddershoeve in het gemeentepark van Schoten. “Ik ben een horeca-ondernemer die mikt op grote brasserieën voor families met kinderen. Toen ik vernam dat men zocht naar een uitbater voor deze nieuwe brasserie in Stekene, vlak naast een fietsroute en in deze mooie omgeving, was ik meteen enthousiast. Dit is een ideale plek voor een brasserie met een familiaal karakter. Ik heb nog een ‘tante nonneke’ gehad in Koewacht, dus ik kende Het Zomerhuis ook. Dat is een begrip”, vertelt De Groof, die in Stekene zal worden bijgestaan door zijn medewerker Remco Ooms. “We willen hier voor een ‘thuisgevoel’ zorgen, voor een fijne sfeer in dit park. We hadden gehoopt om deze zomer al te kunnen starten, maar door corona is er wat vertraging. Dat geeft ons wat meer tijd om voor te bereiden en dat is goed. Daarom zal ik straks zeggen: ‘Kom overwinteren in het Zomerhuis’. Er zijn immers heel wat ideeën. Een ijspiste in de winter? Ook daar denken we aan. Het zou prachtig zijn op deze plek, met winterse kraampjes erbij.”

“Beter opnieuw concessie uitgeschreven”

Oppositiepartij Groen stelt zich wel een hele reeks vragen bij de concessie voor Het Zomerhuis. “Er werd slechts één dossier ingediend, en dat aan de minimumprijs. Dat begrijpen we niet. Het grote prestigeproject, met een kostprijs van rond de 4 miljoen euro, werd in een openbare aanbesteding aangeboden op de markt van horeca-ondernemers. Voor een minimumprijs van 2.100 euro had je een stormloop verwacht. Je krijgt er immers 500 vierkante meter brasserie voor én een conciërgewoning. Dit megaproject moet toch veel interesse losweken? Zeker ook in Stekene, waar er nog ruimte is voor horeca. Wij vinden dat het schepencollege de concessie beter nog niet had toegewezen. Het was raadzaam om de procedure later opnieuw op te starten, na de coronacrisis, om meer gekende horeca-ondernemers te bereiken en te overtuigen een offerte in te dienen.”

“Voordeel voor gemeente én uitbater”

Burgemeester Stany De Rechter (GeBe) is het daar niet mee eens. “Heel wat gegadigden hebben het dossier opgevraagd en ook meerdere kandidaten hebben een plaatsbezoek gebracht. Uiteindelijk heeft slechts één kandidaat zich ingeschreven, namelijk Serge De Groof. Hij voldeed meteen aan alle voorwaarden. De concessievergoeding lijkt niet groot, maar vergeet niet dat de concessionaris zelf instaat voor de inrichting van het gebouw. De uitbater raamt de kosten op liefst 800.000 euro. Het voordeel is dat de gemeente niet zelf moet investeren in de inrichting van de brasserie en dat de uitbater zijn familiaal concept zelf kan uitwerken, op basis van zijn eigen investeringsmogelijkheden.”