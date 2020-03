“Veilig fietsen van Sint-Pauwels naar Kemzeke: maak Brandwegel terug open”: Groen voert actie voor openstelling buurtweg Joris Vergauwen

09u10 0 Stekene Met een aantal buurtbewoners heeft Groen Stekene de Brandwegel opnieuw ‘ingewandeld’. Die wegel maakt volgens Groen een verkeersveilige doorsteek van Sint-Pauwels naar Kemzeke mogelijk, maar is afgesloten voor privégebruik.

Het tracé van de Brandwegel loopt van de Meersstraat over de Kwakkelstraat naar de Vlasrootstraat. “Dit traject is een veel veiliger alternatief voor fietsers dan de Vlasrootstraat. Bovendien gaat het hier over een officiële buurtweg, ingeschreven in de Atlas der Buurtwegen, die tot enkele jaren geleden nog gebruikt werd door wandelaars. Helaas is deze wegel, zoals heel wat andere wegels in Stekene, in de loop der jaren in onbruik geraakt doordat hij afgesloten werd voor privégebruik”, klinkt het bij Groen Stekene, dat ijvert voor de openstelling van de wegel.

Ongevallen

“In de adviesnota die de gemeente in 2012 in samenwerking met de vzw Trage Wegen opmaakte, werd de wegel als prioritair te openen opgenomen. Tot nu toe is er echter nog geen enkele concrete actie ondernomen, terwijl deze wegel met een beetje goede wil en de nodige inspanningen eenvoudig terug in gebruik kan worden genomen. De Brandwegel zou aansluiting kunnen maken op de trage weg ‘Bagoniestraatje’, die door de gemeente Sint-Gillis-Waas wel wordt onderhouden. Dit zou dan weer toeristische mogelijkheden bieden, maar het kan ook belangrijk zijn voor onze mobiliteitsambities. Waar in de rest van Vlaanderen het aantal ongevallen blijft afnemen, is er in Stekene geen daling.”