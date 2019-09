’t Frietkaffee lanceert nieuwe eetuitdaging met halve kilogram brood en frituurvlees: Het Wiel van Stekene Kristof Pieters

10 september 2019

11u43 22 Stekene ’t Frietkaffee in Stekene lanceert naar aanleiding van de avondfeestmarkt een nieuwe eetuitdaging. Het ‘Wiel van Stekene’ is een reusachtig broodje gevuld met frituurvlees. Wie deze snack van ruim een halve kilogram binnen de twintig minuten naar binnen kan werken, maakt kans op een prijs.

Frituuruitbater Robby Marin is met deze stunt niet aan zijn proefstuk toe. Vorig jaar lanceerde hij ook al het ‘Mes van Stekene’, een monsterlijke creatie van 2,5 kg vlees en 250 gram frieten. “Maar aangezien niemand er in geslaagd is om die op te krijgen, heb ik nu iets samengesteld dat wel haalbaar is”, lacht Robby.

De friturist wou voor de avondfeestmarkt vorig jaar eens origineel uit de hoek komen en vond hiervoor de inspiratie bij een collega uit Balen. Die haalde enkele jaren terug het nationale nieuws met zijn ‘Toren van Balen’, een monsterburger met twintig stukken vlees. Met het ‘Mes van Stekene’ deed Robby nog beter. Deze bijna afschrikwekkende toren van 2 bicky royals, 2 gewone bicky’s, 2 bicky cheese, 2 chickenburgers, 2 bickyribs, 2 bicky friks, 2 bouletten, 2 viandellen en 1 curryworst werd afgewerkt met 250 gram frieten met sauzen naar keuze. “Er is heel veel reactie op gekomen”, blikt Robby terug. “Er mochten tot vier personen deelnemen. Ze kwamen uit alle hoeken van het land maar niemand is in de opdracht geslaagd. Twee jongens uit Aalst kwamen nog het dichtst in de buurt maar ook zij moesten uiteindelijk toch de duimen leggen.”

Zijn nieuwe creatie het ‘Wiel van Stekene’ is daarentegen wel een haalbare kaart. “Het is een broodje gevuld met een boulet, een viandel en vijf kipnuggets. De bedoeling is wel dat iemand het alleen opeet en het moet binnen de twintig minuten op zijn. Het broodje weegt 250 gram en er zit 300 gram vlees tussen. Er is heel wat voorbereiding aan voorafgegaan. Het broodje moest groot genoeg zijn maar ook licht verteerbaar blijven zoals bij een bicky burger. Ik ben daarom gaan aankloppen bij Bakkerij Kris uit De Klinge. We zijn al lang bevriend en hij was meteen bereid om te helpen. Hij ontwikkelde het perfecte broodje met een diameter van 18 centimeter.”

Officieel gaat de eetuitdaging pas vrijdag van start naar aanleiding van de avondfeestmarkt in Stekene maar Robby nodigde wel al enkele vrienden uit om een poging te wagen. “Eén op twee slaagt erin om het binnen de twintig minuten op te krijgen. Het zal er wat van afhangen hoe groot de honger is”, lacht hij.

De naam van het broodje is een knipoog naar het wielerminnend verleden van Stekene. De wedstrijd loopt tot en met 15 oktober maar als het aanslaat, wil Robby het ook definitief op de kaart zetten. “Het ‘Mes van Stekene’ is trouwens ook nog altijd verkrijgbaar. Recent nog kwam er een groep langs die de eetuitdaging wilden proberen. De enige kritiek was dat het nogal eentonig van smaak was. Dat is veel minder het geval bij het ‘Wiel van Stekene’.

Wie de reuzesnack kan verorberen binnen de twintig minuten, maakt kans op een weekendje weg met 2 personen inclusief ontbijt en diner. Deelnemen kost 15 euro en inschrijven kan via robby@tfrietatelier.be