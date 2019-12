‘Stekene in den Grooten Oorlog’ wint cultuurprijs 2019 Kristof Pieters

11 december 2019

20u32 0 Stekene De gemeentelijke Cultuurraad Stekene reikt ieder jaar een cultuurprijs uit. Voor 2019 gaat de felbegeerde titel naar het evenement ‘Stekene in den Grooten Oorlog’, een muzikale evocatie van vier jaar Duitse bezetting in Stekene.

Het stuk was gebaseerd op de dagboeken van Leon Van Haelst en werd in november vorig jaar opgevoerd in de Stekense Sportstek. Het resultaat was een historische evocatie van een donkere periode uit de eigen geschiedenis die tegelijkertijd poëtisch, grappig, ontroerend en van een zeer hoogstaand niveau was. Maar liefst 1.300 bezoekers genoten van het spektakel tijdens drie uitverkochte voorstellingen waarbij maar liefst 150 mensen op het podium stonden. Het initiatief voor het evenement kwam van de Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden en het Ruysscheveldekoor, beide trouwens oud-laureaten van de Cultuurprijs. Het bleek dit keer een gouden tandem. “De cultuurraad looft niet alleen het zeer hoge niveau van de voorstellingen maar waardeert ook heel sterk het verbindende karakter van het evenement waarbij de samenwerking tussen verschillende verenigingen, scholen en individuele geïnteresseerde inwoners heeft geleid tot een uniek project dat door het publiek zeer sterk werd gewaardeerd”, zegt voorzitter Bart De Bruyne. “Elk bracht een aantal puzzelstukjes aan, het geheel vormde een prachtig pallet.”