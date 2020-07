“Niet meedoen aan opbod, beter éénduidige richtlijnen”: geen extra maatregelen op komst in Stekene Joris Vergauwen

24 juli 2020

16u43 0 Stekene In Stekene komen er voorlopig geen extra maatregelen in de strijd tegen het oprukkende coronavirus.

De situatie in Stekene is tot nu toe gunstig. Er zijn nog geen nieuwe besmettingen vastgesteld. “Hout vasthouden. We hebben op dit moment geluk”, stelt burgemeester Stany De Rechter (GeBe). “Verdere lokale maatregelen zijn dan ook niet nodig momenteel. Ik wil ook liefst het opbod vermijden. Ik begrijp dat men de lokale overheid autonomie wil geven om op plaatsen waar het nodig is snel te kunnen ingrijpen. Maar waar niks aan de hand is, zou beter een éénduidige richtlijn gelden. Een opbod aan veiligheidsmaatregelen tussen gemeenten heeft geen enkele zin.”