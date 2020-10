“Mosseltocht in plaats van mosselfeest”: volkskunstgroep Reintje Vos is creatief in coronatijden JVS

01 oktober 2020

13u29 0 Stekene Op zondag 4 oktober organiseert volkskunstgroep Reintje Vos in Stekene een mosseltocht als alternatief voor het jaarlijkse mosselfeest.

Normaal is er in het eerste weekend van oktober een gezellige drukte in het Vossenhol. Een mosselfeest voor 800 mensen is nu echter geen optie. “We moeten creatief zijn in deze tijden. Daarom hebben we een alternatief uitgewerkt voor ons jaarlijks mosselfeest. Daarmee kunnen we het verenigingsleven toch wat opkrikken”, klinkt het bij Reintje Vos. “We blijven dus niet bij de pakken zitten. Net zoals in juli, toen we een feest gaven voor onze vijftigste verjaardag, zetten we ook nu een coronaproof evenement op poten. Een tachtigtal deelnemers kunnen een mooie wandeling maken in de omgeving van het Vossenhol en onderweg genieten van lekkere hapjes en mosselen.”

Info: www.reintjevos.be