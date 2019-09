Exclusief voor abonnees ‘Juf’ Kimberley start nieuwe schooljaar met wel erg bijzonder klasje: drie van haar vijf kinderen hebben autisme en krijgen thuisonderwijs Kristof Pieters

01 september 2019

14u47 2 Stekene Kimberley Janssens (30) staat maandag opnieuw voor de ‘klas’ voor de start van het nieuwe schooljaar. Haar klasje is echter bijzonder. De leerlingen zijn namelijk drie van haar vijf eigen kinderen die een autismestoornis hebben en daarom thuisonderwijs krijgen. Dat lukt bijzonder goed, al is er voor de kleine Victor (5,5) een spraakcomputer nodig. Omdat er voorlopig nog geen toezegging is voor terugbetaling via het ziekenfonds zijn vrienden met een crowdfunding gestart.

Er rinkelt geen schoolbel maar in de kleine rijwoning in Kemzeke Dorp geldt voor de rest dezelfde discipline als in elke andere school. “En dat weten de kinderen maar al te goed”, vertelt Kimberley. “Als de lessen starten ben ik in de eerste plaats de juf. Ze weten dat ze goed moeten meewerken want we krijgen ieder jaar inspectie. Als ze niet voldoende hun best doen, moeten ze naar school.”

