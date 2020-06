“Eerste blokspot in onze gemeente”: studenten kunnen blokken in kerk van Kemzeke Joris Vergauwen

04 juni 2020

16u33 0 Stekene De kerk van Kemzeke doet vanaf vrijdag 5 juni dienst als studeerplek voor studenten van het hoger onderwijs. Het is de eerste blokspot in Stekene.

Een opmerkelijke studeerplek opent er vrijdag, in een kerk nog wel. Daar kunnen vijftien studenten uit het hoger onderwijs terecht om samen op een rustige, veilige en bijna sacrale manier te studeren. De kerk van Kemzeke zal tot en met vrijdag 3 juli dienst doen als ‘blokspot’, de eerste in Stekene. Blokken kan er elke dag van 9 tot 18 uur, behalve tijdens het weekend. “Met deze eerste blokspot in onze gemeente willen wij tegemoet komen aan de vraag van hogeschool- en universiteitsstudenten om een rustige plaats ter beschikking te hebben om te blokken”, zegt schepen van Onderwijs Pieter De Witte (GeBe). “De kerk van Kemzeke leek ons daarvoor de meest geschikte locatie. We willen hierbij ook de mensen van de kerkfabriek bedanken om het gebouw de volledige maand juni beschikbaar te stellen.”

Studenten moeten zich op voorhand inschrijven om toegang te krijgen. “Alleen met een geldige én bevestigde inschrijving krijgt men toegang tot de kerk. Inschrijven kan voor één of meerdere studiedagen. Er wordt ook een wachtlijst aangelegd en van zodra er een extra studeerplek beschikbaar is, wordt de volgende in rij gecontacteerd”, aldus jeugdschepen Gunther Van Campenhout (GeBe). Studenten moeten ook een mondmasker dragen om zich in de kerk te verplaatsen, van en naar het eigen studeereiland.

Inschrijven kan via www.stekene.be/activiteitenloket