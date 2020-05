“Alles wat fout kon lopen, is ook fout gelopen”: Broodtique blikt terug op meest chaotische Moederdag ooit Joris Vergauwen

11 mei 2020

18u55 0 Stekene “Alles wat fout kan lopen, is ook fout gelopen. Het was een opeenstapeling van tegenslagen.” Voor Hilde De Paep van broodjeszaak Broodtique in Stekene was het zondag een “Alles wat fout kan lopen, is ook fout gelopen. Het was een opeenstapeling van tegenslagen.” Voor Hilde De Paep van broodjeszaak Broodtique in Stekene was het zondag een verschrikkelijke dag , met de chaotische levering van 500 ontbijtmanden aan huis. “Maar hier trekken we lessen uit.”

“Het was de eerste keer dat we zoveel leveringen aan huis deden. We hadden op voorhand wat publiciteit gemaakt. Het resultaat was dat er bestellingen van heel ver bij zaten, tot uit het Gentse. Maar goed, wekenlang waren we er mee bezig geweest om dit te organiseren. En we hadden de ervaring van het Paasweekend, toen we zo’n honderd ontbijtboxen aan huis hebben geleverd. Dat was perfect verlopen. Nu waren het er veel meer en we moesten verder leveren. Maar we hadden alles tot in de puntjes uitgewerkt. Twee dagen en nachten hebben we doorgewerkt met ons team om onze klanten een vers ontbijt te kunnen bezorgen. Er zouden zeven chauffeurs de bestellingen aan huis leveren. Maar toen liep het fout.”

Opeenstapeling

De eerste chauffeurs waren om 7 uur vertrokken. “Een paar chauffeurs zouden de lange routes doen, een paar de routes in de regio. Sommigen misten ervaring en kwamen veel later terug dan gepland. Een gewone autorit is iets helemaal anders dan een levering aan huis. Dat hadden we beter moeten inschatten. Eén chauffeur had dan ook nog een ongeval. De twee chauffeurs voor het Waasland zouden de hulp krijgen van hun collega’s, maar door die onvoorziene omstandigheden is dat niet gelukt. Ondertussen was er een enorme toeloop van klanten die hun ontbijt in de winkel in Stekene kwamen ophalen. Soms zaten die ontbijtboxen in een auto die net wilde vertrekken, dus moesten die eruit worden gehaald. De hele tijd stond de telefoon ook nog eens roodgloeiend. Er gebeurt dan zoveel, dat je eigenlijk niks meer kunt doen. Dan is een uur zo voorbij. We konden onze klanten ook niet verwittigen dat er problemen waren omdat de bestellingen telefonisch waren doorgegeven, niet via een online formulier. Kortom, het begint met één onverwacht probleem en het wordt een opeenstapeling van tegenslagen waar je geen vat meer op hebt.”

Les geleerd

Bij Broodtique zal dit in de toekomst niet meer gebeuren, verzekert de zaakvoerster. “Wij hebben onze les geleerd en zullen voortaan alleen nog in een straal van 20 kilometer rond Stekene leveringen organiseren. We zijn diep bedroefd door wat er is gebeurd. Met heel veel zorg en liefde hadden wij met z’n allen gewerkt om dit tot een goed einde te brengen. Zoals we al gemeld hebben, zullen wij de klanten die geen ontbijtbox ontvangen hebben integraal terugbetalen. Klanten die niet tevreden waren, mogen rekenen op een compensatie.”