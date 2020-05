“500 leveringen aan huis met twee auto’s?!” Broodjeszaak de mist in met ontbijtmanden voor Moederdag Joris Vergauwen

10 mei 2020

15u40 2 Stekene Heel wat gezinnen in het Waasland zijn letterlijk op hun honger blijven zitten bij hun geplande ontbijt op Moederdag. Een broodjeszaak uit Stekene had honderden bestellingen aangenomen om zondagochtend ontbijtmanden aan huis te leveren, maar slaagde daar niet in. “We hebben de organisatie een beetje onderschat”, klonk het zondagmiddag. Klanten die geen ontbijtbox hebben ontvangen, krijgen hun geld terug.

Leveringen aan huis, nog niet iedereen is daar klaar voor. Dat werd zondag pijnlijk duidelijk voor enkele honderden Waaslanders. Zondagochtend rond 8 uur zaten in een straal van 20 kilometer rond Stekene vele honderden mannen en kinderen vol verwachting uit te kijken naar de levering van hun ontbijtmand voor Moederdag. Bij héél wat klanten kwam de ontbijtmand er echter niet door. Bij broodjeszaak Broodtique uit de Polenlaan in Stekene bleek het een enorme chaotische ochtend te zijn. De telefoon werd niet meer opgenomen, pas om 11 uur volgde een bericht via de sociale media dat klanten in de winkel zelf hun ontbijtmand konden ophalen.

Amateurs

Het leidde tot heel wat kwade reacties van klanten. “Drie ontbijtmanden besteld en betaald, maar geen enkele geleverd. En op Facebook te zien, is het bijna bij iedereen zo. Amateurs!”, klonk het. Bij sommigen kwam de ontbijtmand er na de middag pas door. “Om 13 uur is de levering alsnog gearriveerd. Maar alleen de gekookte eitjes en yoghurt durfden we nog op te eten, de garnaalsalade niet. Alles was warm en de rest plakte aan elkaar. Wat een leuke Moederdag!”

Naar verluidt had de broodjeszaak honderden bestellingen aangenomen, maar had het maar twee auto’s ter beschikking om zondagochtend aan huis te leveren. “Door het enorme succes hebben wij de organisatie een beetje onderschat, waarvoor onze oprechte excuses”, reageerde de broodjeszaak zondag rond 15 uur. “Klanten die geen ontbijtbox hebben ontvangen, betalen wij integraal terug. Klanten die niet tevreden waren, mogen rekenen op een compensatie.”