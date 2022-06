Stefan organiseert eerste Belgisch kampioenschap autobandrollen tijdens Gapersfeesten

“Voor alle duidelijkheid: het gaat niet zomaar om ter verst een autoband rollen”, zegt Stefan. “Het is meer een obstakelrun over een afstand van twintig meter. De uitwerking bedacht ik zelf. Het wordt iets ludiek. Eerst deed ik op het internet wat opzoekingswerk maar kwam nergens uit op een BK autobandrollen. Ik denk dat we dus uniek zijn. Er zijn drie categorieën voor mannen, vrouwen en kinderen tot 16 jaar. De winnaars krijgen een waardebon van tweehonderd euro bij aankoop van autobanden van Bridgestone. Met dit initiatief willen we ons tijdens de Gapersfeesten op een andere manier profileren. Het kampioenschap vindt plaats op een doodlopend punt in de Ieperstraat. Op termijn zouden we het parcours willen uitbreiden tot aan onze garage.”