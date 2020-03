Zo toon je je liefde in coronatijden en op een afstand van 1.000 kilometer van elkaar Robby Dierickx

30 maart 2020

11u58 1 Steenokkerzeel Met een gigantisch hart – gemaaid in de tuin van zijn vakantiewoning in Zuid-Frankrijk – heeft Chris Boeykens uit het Vlaams-Brabantse Perk zijn vrouw getoond hoe hard hij haar momenteel mist. Hij zit door de coronacrisis momenteel vast in het departement Tarn, terwijl zijn vrouw zowat 1.000 kilometer verderop in de Steenokkerzeelse deelgemeente ‘in haar kot’ zit.

Op 11 maart vertrok gewezen CD&V-gemeenteraadslid in Steenokkerzeel Chris Boeykens met zijn 24-jarige dochter en zijn 88-jarige moeder naar zijn tweede verblijf in Mouzieys-Panens in het Zuid-Franse departement Tarn, tussen Toulouse en Montpellier. “We zouden hier een weekje blijven, maar door de lockdown in zowel Frankrijk als België zitten we hier ondertussen al drie weken”, vertelt Chris. “Mijn vrouw en mijn andere dochter bleven achter in Perk. Uiteraard beginnen we hen stilaan hard te missen, dus besloot ik een gigantisch hart in de tuin te maaien. Op die manier wilden we hen tonen dat we hen graag zien.”

Lokale kruidenier

Ondanks dat hij zijn vrouw hard mist, blijft Chris voorlopig nog in Frankrijk. “Hier heeft mijn moeder namelijk nog gezelschap”, klinkt het. “Keren we terug naar België, dan blijft ze alleen achter in haar woning in Machelen. Daar zou ze zich maar eenzaam voelen. Bovendien kunnen mijn dochter en ik perfect van hieruit werken. Zo werkt mijn dochter voor de firma Statik en maakte ze onder meer de website iedereenok.be met als doel de mentale weerbaarheid te versterken in deze coronatijden. Tot slot hebben we het hier eigenlijk wel goed. In deze regio is namelijk nog geen enkel coronageval vastgesteld, dus we voelen ons veilig. De lokale kruidenier wordt goed bevoorraad, waardoor we niets tekortkomen. Wanneer we huiswaarts zullen keren, hangt af van de maatregelen in ons land en in Frankrijk.”

